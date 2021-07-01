Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramı karşılamaya vatandaşlar banka çalışma saatlerini araştırıyor. Bankalar bayramlarda resmi tatil sayılırken, Kurban Bayramı arefe günü bankalar açık mı 2021? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Merak edilenlere haberimizde yer verdik...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?

19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesinde bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Bankalar bayramlarda resmi tatil sayıldığı için hizmet veremiyor. Ancak arefe günleri bankalar saat 12.00'ye kadar yarım gün hizmet veriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı arefe gününde bankalar yarım gün açık olacak.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankaların açılış ve kapanış saatleri kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte güncellendi. İşte bankaların çalışma saatleri;

Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HSBC Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre HSBC Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING BANK resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING şubelerinin çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.

Türkiye İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İş Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şubelerimiz hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri kabul edecektir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası Şubeleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 arasında hizmet vermektedir.

Denizbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Denizbank şubeleri, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.

QNB Finansbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Halkbank çalışma saatleri 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Garanti Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM’lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir."

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.