Tüm Müslümanlar tarafından, Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren üç veya dört gün boyunca kutlanan dinî bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle geçiremeyen İslam alemi, Kurban Bayramı'nın tarihini şimdiden araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı arefesi hangi gün, ne zaman 2021? | Kurban Bayramı arefesi ve bayram tarihi ve tüm detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI AREFESİ HANGİ GÜN? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri, 'Eyyâm-ı nahr' olarak adlandırılır ve bu günler Kurban Bayramı olarak kutlanır. Bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe ise Arife ismi verilmiştir. Aslında Arife günü (arefe yanlış kullanımdır) yalnızca Kurban Bayramı'nın önceki gününe verilen addır ancak Müslümanlar, Ramazan Bayramı'ndan önceki günü de arife olarak düşünürler. Bu kapsamda arife, aslında dini bayramlarla başdaşmıştır.

2021 yılında Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü eda edilmeye başlanacak. Hicri takvime göre her yıl günü değişen Kurban Bayramı'nın önceki günü olan arife ise 19 Temmuz Pazartesi 2021 günü olacak.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ VE BAYRAM TARİHİ

Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün süren Kurban Bayramı, İslam alemlerinde tüm Müslümanlar tarafından 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri kutlanacak. Arife günü ise 19 Temmuz Pazartesi günü olacak.

2021 yılında Kurban Bayramı için ülkemizde, 9 günlük resmi tatil olması bekleniyor. Resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmese de arife günleri yarım gün resmi tatil olması ve pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla, önceki hafta sonundan başlayarak o haftanın tamamının tatil ilan edileceği öngörülüyor. Tahminlerin doğrulanması halinde, Kurban Bayramı tatili, 16 Temmuz Cuma günü mesainin sona ermesiyle başlayacak ve 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 Temmuz tarihleri, resmi tatil ilan edilecek.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren üç veya dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Kurban Bayramı farklı dillerde ve farklı kültürlerde, kültürel etkilerle de, farklı isimlerle anılmaktadır. Arapça İyd-el Adha şeklinde okunan tüm dünyada yaygın olan bir isimdir. Türkçede Kurban Bayramı olarak anılırken, Hindistan ve Pakistan'da bayrama genellikle Bakra Eid denir ki bunun anlamı "Keçi Bayramı"dır; bu ülkelerde sıklıkla kurban edilen hayvan keçidir. Bakra Eid Güney Afrika'da da kullanılan bir isimdir. Bangladeş'te kullanılan yaygın isimlerse Id-ul-Azha ve Korbani Id'dir. Türkçe ismine benzer bir şekilde Bosna-Hersek, Bulgaristan da Koç bayram, Arnavutluk'ta Kurban Bajram şeklinde anılır. Nijerya'da Babbar Sallah, Somali'de ve Kenya ile Etiyopya'nın Somalice konuşan bölgelerinde ise Ciidwayneey olarak bilinir.

Tanah'a göre İbrahim'in eşi Sare'den bir çocuğu olmuyordu ve İbrahim Sare'den bir çocuğu olması durumunda bunu Allah'a Kurban olarak adadı. Allah, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.", 8-9-10-11-12-13: İbrahim, "Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak" dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Allah'ın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rab'bin meleği göklerden, "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "İşte buradayım!" diye karşılık verdi. Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Allah'tan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu."(Yaratılış: 22:2-8-9-10-11-12-13)

Kur'an metinlerinde bahsi geçen çocuğun "yumuşak huylu, uslu bir erkek çocuk" olmasından bahsedilip ismi belirtilmemiştir (Sâffât Sûresi: 101). Fakat İbrahim'in ilk çocuğu İsmail olduğu ve ayetin devamında İshak müjdelendiği için İsmail olarak tefsir edilir ve müslümanlar çocuğun İsmail olduğuna inanırlar. Diğer İslami kaynaklara göre, İbrahim Peygamberin eşinin kısır olması nedeni ile bir çocuğu olmayınca (bazı rivayetlere göre 125 yıl) Allah'a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde, İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğini görür. Oğluna "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” der. Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür.

Ancak Allah'ın emriyle bıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarı ile geçildikten sonra tüm İbrahimi dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur. İslam peygamberi, Hac gibi terk edilen İbrahim geleneği, tekrar hayata geçirmiştir.

Bayram sabahı, Bayram namazı kılınır ve Bayram hutbesi okunur. Arefe günü sabah namazından itibaren her farz namazın arkasından aşağıdaki vacip olan teşrik tekbirleri bayramın son ikindi namazı da dahil olmak üzere yirmi üç vakitte getirir.