Müslüman aleminin gelmesini beklediği Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bayramda ne yapacağına karar veren vatandaşlar, plan yapmaya ve bu doğrultuda hareket etmeye başladı. Bu kapsamda arife gününün hangi güne denk geleceği, yarım veya tam gün tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı arifesi tatil mi 2022? Arefe günü ne zaman? Yarım gün mü, tam gün mü tatil?

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı arefe günü, Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Günler Listesine göre 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk gelmektedir.

9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. Günü

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. Günü

11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. Günü

12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ 2022? YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

Ramazan ve Kurban Bayramı arife günü yarım gün tatildir. Vatandaşlar bugün yarım gün çalışacaktır. Söz konusu tatil kamuda öğleden sonra başlamaktadır.

Kurban Bayramı süresince vatandaşlar 4,5 gün tatil yapacaktır.