Kurban Bayramı'na henüz uzun bir süre var. Ancak vatandaşlar bayram dışında hangi dönemler kurban kesilip, kesilemeyeceğini merak ediyorlar. Peki, Kurban Bayramı dışında hangi durumlarda kurban kesilir, kesilir mi? Kurban hangi günler kesilir? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI DIŞINDA HANGİ DURUMLARDA KURBAN KESİLİR, KESİLİR Mİ? KURBAN HANGİ GÜNLER KESİLİR?

Müslümanların en çok merak ettiği konuların başında kurban kesim vakti bulunuyor. Dinimizde kurban kesimi bayram namazının kılınmasıyla başlayarak, bayramın üçüncü günü akşama kadar devam ediyor. Kurban ibadeti için dinimizde uygun görülen gün Kurban Bayramı'nın ilk üç günüdür. Ancak bazı durumlarda Kurban Bayramı dışında da kurban kesilebiliyor. Allah'ın buyruğuna itaat etmek için gerçekleştirilen kurban ibadeti aynı zamanda paylaşma ve yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesini sağlıyor.

KURBAN BAYRAMI DIŞINDA HANGİ DURUMLARDA KURBAN KESİLEBİLİR?

Allah’a yakınlaşmaya vesile olan kurban, Allah'ın rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ifade eder. Kurbanın birkaç çeşidi bulunur ve en çok bilineni adak kurbanıdır. Ayrıca adak, akika ve şükür kurbanları kurban bayramı dışında da kesilebilmektedir. Adak kurbanların illa bayram günlerinde kesilmesi şart değildir. Kişi, şart gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir. Ancak uygun olan, ilk fırsatta yerine getirilmesidir.

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Çocuğun doğumunun yedinci gününde kesilir. Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir.

kişinin, adakta bulunmadığı sürece kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca Hanefî mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kesmeleri vacip olan kurban da bir tür şükür kurbanıdır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.