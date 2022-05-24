Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı ikramiyelerde kaldı. Bu sene artışa geçen asgari ücretin ardından bayram ikramiyesinde de zam bekleyen emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu 2022 ? | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2022 ? sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi rakamları...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2022 ? |

Temmuz zammı ile beraber bayramda hesaplara yatacak ödemeler 1100 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Temmuz ayı Kurban Bayramı'nda da hesaplara 1100 TL yatırılacak. Buna göre 2022 yılında vatandaşın hesabına toplamda 2200 TL'lik ikramiye yatırıldı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2022 ?

Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesinde hesaplarında bin 100 TL ikramiye görecek. Ancak, kesin tarih henüz belirlenmedi.

Öte yandan Kurban Bayramı'ndan 4 veya 5 gün önce ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı söyleniyor.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE 2022?

Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alan “Kurban Bayramı hangi tarihte?” sorusunun cevabını sizler için araştırıp haberimizde yer verip cevapladık. Aldığımız bilgilere göre, Kurban Bayramı Arefesi 8 Temmuz Cuma, Kurban Bayramının ilk günü 9 Temmuz Cumartesi, Bayramın 2. Günü 10 Temmuz Pazar, 3. Günü 11 Temmuz Pazartesi, 4. gün ise 12 Temmuz Salı günü olarak biliniyor.

KURBAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI 2021 ? HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban bayramında hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak.

Ancak olası durumlar için acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler yine kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

EN GÜZEL, KISA, UZUN, ETKİLEYİCİ KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2021

Bu değerli Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca Müslümanın duası ile bütün Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize…

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ…

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

En Güzel Bayramların En Güzel Anlıları Sadece Bugün değil Her gün Size güzel bir Anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah’ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı’nız mübarek olsun canım dostlarıma.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu bayramın mübarek olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın Mübarek olsun…

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun…

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mubarek olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Ailenizin Birlik Ve beraberliğinin mutlu ve daim olmasını temenni eder, Kurban Bayramınızı en içten ümitlerimizle Hayırlara vesile olmasını Dileriz. İYİ BAYRAMLAR…

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, bu çok özel günlerin içinize inşirah getirmesini temenni ediyorum.

Hanelerimize, yeni doğmuş bir bebek gibi tertemiz gelen Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin evinize huzur getirmesini diliyorum.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

Bu mübarek güzel günde kurbanların kanı kadar temiz bir gelecek sizlerin olsun Bayramınız Mübarek Olsun…

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur”a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun!

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Kurban Bayramı… Bu çok özel iki kelimenin meydana getirdiği bu çok özel anlamın yüreğinizde yaşanmasını dilerim. Mutlu bayramlar…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Sizin gibi güzel insanlara verilmiş bu özel günün mutluluk, bereket ve barış getirmesini cenabı Allah’tan niyaz eder, Mübarek Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

ANNE BABAYA KURBAN BAYRAMI MESAJI 2021

Benim canım melek annem iyi ki senin yavrunum bayramın kutlu olsun.

Babacığım bayramın mübarek olsun. Senin öğrettiklerinle yaşamaya devam edeceğim ve sana söz veriyorum senin gibi iyi birisi olacağım.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem bağlanamam. Bayramın kutlu olsun canım annem.

Babalar oğullarının ilk kahramanı, kızların ise ilk aşkıdır. Sonsuza kadar benim aşkım olarak kalacaksın canım babam! Bayramın kutlu olsun.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir

Gönlümün sultanı kalbimin tek sahibi güzel annem bayramın kutlu olsun… Seni çok ama çok seviyorum.

Canımdan öte canım annem seni çok seviyorum iyi ki varsın Allah daha nice bayramlar nasip etsin beraberce.

Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.

Bana tüm güzellikleri yaşatan varlık Kurban Bayramın kutlu olsun. Biricik evladın seni çok ama çok seviyorum.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Bayramın mübarek olsun.

İlk adımımı attığım günden beri ellerimi hiç bırakmayan babam. En kötü ve en güzel anımda hep yanımda olduğun için sana binlerce kere teşekkürler. Sen benim en büyük kahramanımsın…

Sen varken ben yoktum sen açken ben toktum şimdi de sonra da başımın tacı annem seni hep seveceğim. Benim canım annem bayramın kutlu olsun.

Bana hep başımı dik tutmam gerektiğini söyleyip dururken çok haklıydın babacığım. Bu hayatta başını eğdiğin an seni birisi gelip arkandan vuruyor. Ama sen beni asla yarı yolda bırakmadın, bunun için sana yüzlerce teşekkürler benim canım babam…

Annem ne desem sana az gelir sen anlatılmazsın. Bayramın kutlu olsun. Seni dünyalar kadar seven biricik yavrun.

Bir anneyle yavrusu arasında kopan tek bağ göbek bağıdır. Sen benim canımsın. Nice sağlıklı güzel bayramlara…

Her insanın babası böyle senin gibi iyidir diyorum ama başkalarının babalarının yaptıklarını duyunca benim babam bir taneymiş diyorum. Seni çok seviyorum babam. Bayramın kutlu olsun benim biricik babacığım.

Fedakârlık sevgi sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Bayramın kutlu olsun.

Karşılıksız sevginin fedakârlığın eş anlamlı kelimesi anne. Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Benden hiç ayrılmayasın anacım. Seni çok seviyorum.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor sensizlik ölüm kadar acı sen nefes kadar önemli canım kadar değerlisin iyi ki varsın bayramın kutlu olsun canım annem.