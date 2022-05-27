Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek, ne zaman yatacak 2022? Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi, 12 Temmuz Salı günlerini kapsıyor. Yıl da iki kez verilen bayram ikramiyesinin ne kadar tutarda olacağı ve ne zaman hesaplara yatacağı hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. İşte, detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

9-12 Temmuz 2022 günlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde Temmuz ayının ilk haftasında bayram ikramiyelerinin yatırılacağı öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşünüldüğünde bu artışın 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.

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Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıstan sonra temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.