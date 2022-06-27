Kurban Bayramı kediler nereye gider, nereye kaybolur? soru başlığı, Kurban Bayramı'nın en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Kurbanların kesimi ardından sırra kadem basan kedilerin nerede ve ne yaptıklarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında Kurban Bayramı kediler nereye gider, nereye kaybolur? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI KEDİLER NEREYE GİDER, NEREYE KAYBOLUR?

Sabahları kurban kesilir, evler mis gibi et kokusu dolar. Yardıma ihtiyacı olanlar etleri dağıtılır, çocuklar sokaklarda oyunlar oynar, aileler sevdiklerini ziyaret eder. Peki, kediler nerede?

Bu sorunun net bir yanıtı olmamakla birlikte, kedilerin köşelerde atılan, artan veya düşen et parçalarının peşine düştüğü tahmin ediliyor. Ortalıktan bir anda kaybolan kedilerin, kurbanın artığından kalan etleri yedikleri düşünülür. Et, kediler için vazgeçilmezdir. Kokuyu takip eder, ne yapar ne eder etleri bir şekilde bulurlar. Bu sebeple kediler, Kurban Bayramı'nda karınlarını doyurmanın derdine düşer, ortalıktan kaybolurlar.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Minareden atlarım kurban bayramınızı kutlarım.

Danaya girdik biz sana gerek kalmadı.

Gömleğiniz Levis pantolonunuz Diesel bayramınız mübarek olsun.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar uzun batarya ömürleri diler.

Bugün yüzün öpülmekten solsun miden kurban etiyle dolsun cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Gecen barda gündüzün kafede olsun. Altında x5in üstünde lewis kotun olsun. Hep iç kafan güzel olsun. Gecen yatağında gündüzün msnde olsun. Müziği aç bası koy komşular kopsun. Hayatın neşeli kotan sınırsız olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Şu anda her 100 kişiden 35i bayram namazı kılıyor 10u kurban kesiyor 25i el öpüyor 15i tatile gidiyor 10u yurt dışında 4ü uykuda 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!