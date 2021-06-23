Bayram ile birlikte artan trafik yoğunluğu vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya zorluyor. Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi 2021? Kurban bayramı toplu taşıma ücretsiz mi? ( İstanbul, Ankara, İzmir) İşte merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN ÜCRETSİZ Mİ 2021? KURBAN BAYRAMI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? ( İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

İstanbul'da İBB'nin aldığı kararlar doğrultusunda bayramlarda ulaşım ücretsiz oluyor. Ramazan bayramında uygulanan hizmetin, kurban bayramında da sürmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken kurban bayramında ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak 2021'de gerçekleştirilen duyuruda resmi ve dini bayramlarda ulaşımın ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Ücretsiz ulaşımın uygulanacağı ulaşım araçları ise; İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), Özel Halk Otobüsleri, Metro, Füniküler, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım Kartal – Adalar vapuru.

İBB 2021 YILI ÜCRETSİZ ULAŞIM TARİHLERİ

1 Ocak 2021 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

31 Temmuz – 3 Ağustos (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2021 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

İZMİR'DE YÜZDE 50 İNDİRİM

İzmir'de toplu taşımada yüzde 50 indirim uygulanması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliği ile alınan karara göre, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim kararı alındı. Öte yandan kabristanlara da “ücretsiz” otobüs seferleri düzenlenecek. Bayram boyunca ücretsiz gerçekleştirilmesi beklenen kabristan seferleri şöyle: