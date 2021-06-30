Sevgilinizin veya eşinizin bayramını ona özel atacağınız mesajlarla kutlamak istiyorsanız haberimizde bulunan sevdiğiniz kişiye özel atabileceğiniz mesajlardan en beğendiğinizi seçerek sevdiğiniz kişinin bayramını kutlayabilirsiniz. İşte Kurban Bayramı mesajları eşime | Sevgiliye Kurban Bayramı mesajları 2021...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI EŞİME | SEVGİLİYE KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Biricik Aşkım! Hayatımın anlamı! Bayram en çok çocuklar için anlam ifade eder. Bayramlarda en çok çocuklar sevinir. Ben de şimdi çocuklar gibi mutluyum. Sana, canıma, hayatımın anlamına mesaj atmak ve cevap almak için bir bahanem olacak. Kurban Bayramın kutlu olsun aşkım. Seni tahmin edemeyeceğin kadar seviyorum.

Telefonum, telefonunun Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlar. Seninle hiç bitmeyecek konuşmalar için uzun batarya ömürleri ve seninle hiç bitmeyecek sevdalar dileriz.

Allah’a sonsuz şükürler ki… Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Kurban Bayramın mübarek olsun seni çok seviyorum.

Yeni umutlar, yeni sevinçler, yeni gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve sevdiklerime hoş geldin Kurban. Bayramın kutlu olsun canım, seni çok seviyorum.

Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.

Aramızdaki mesafelere ve zorluklara inat, içten bir dua ve içten bir mesaj ile bütün mesafelerin tükendiği, Kurban Bayramın kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum.

Benim ömrümde okyanuslar vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, ömrümde sonsuz sevdiklerim vardır. Bayramı ayrı geçirince üzüldüğüm… Hele biri var ki ömrüme ömür katan; ÖMRÜM senin ve sevdiklerinin Kurban Bayramı kutlu olsun.

Nimetlerin en iyisi alın teri akıtılarak kazanılan, sevgililerin en iyisi de her an Allah’ı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun canım aşkım…

En güzel anları birlikte yaşamak, en güzel anıları beraber hatırlamak dileğiyle sevgilim… Kurban Bayramın Kutlu olsun.

Sevgi atmosferinde ve sevgi ikliminde bir bayram geçirmen dileğimle, Kurban Bayramın kutlu olsun aşkım.

Her bayram sabahı, inanan bütün gönüller aydınlanır. Her gece, gökyüzünde sevgi ışıltılı kandiller yanar. Senin de benim gönlümü aydınlattığın gibi… Hayatındaki sevgi ışığının hiç sönmemesi dileğimle… Kurban Bayramın kutlu olsun aşkım.

Hayatın en güzel anları birlikte yaşamak dileğiyle… En güzel yaşanmışlıkları tazelemek dileğiyle… Kurban Bayramın mübarek olsun, seni çok seviyorum bir tanem.

Her baharda çiçeklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi… Bu bayramın da sana ve sevdiklerine huzur, saadet ve sağlık getirmesini diliyorum, canım. İyi bayramlar!

Bayramın ilk saatlerinde benim için en özel ve güzel aşkımın bayramını kutlamak istedim. Kurban Bayramın sana ve sevdiklerine huzur ve mutluluk getirsin biriciğim.

Sensiz yaşamın anlamını yitirdiği, hayatıma anlam katan aşkım… Kurban Bayramın mutlu ve kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Bayram sevincimi yarıda bırakabilecek tek şey. Sana olan hasretim ve özlemim. İyi ki varsın! Lütfen beni ihmal etme, seni senden, seni kendimden bile fazla seviyorum. Bayramın kutlu olsun.

Bu bayram diğer bayramlarda olmayan içimde bir burukluk var. Benim için BAYRAM seninle olduğum zamandır. Biricik aşkım, Kurban Bayramın kutlu olsun.

Her şeye kadir Mevla’ma, Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz şükürler ki bizi birbirimize yazmış. Kurban Bayramın Mübarek olsun, aşkım.

Kurban Bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.

Gözlerindeki parıltı ve kalbindeki sevginin hiç bitmemesi dileğimle, bayramın mübarek olsun biriciğim. Sadece bu bayram değil, erişebileceğimiz her bayram benim için özeldir. Canım! Seni Seviyorum..!

Böyle bir kutlu günde özel insanlara, güzel insanlara, vazgeçemediklerimize sevgi ve dua göndeririz. Ben de bütün sevgilerimi sana gönderiyorum aşkım. Bayramın kurlu olsun.

Bayramın kutlu yüreğin umutlu, umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğumuz katlı, soframız tatlı, mekânımız tahtlı, ömrün bahtlı olsun sevgilim.

En güzel anları birlikte yaşamak, en güzel anıları beraber hatırlamak dileğiyle sevgilim… Kurban Bayramın Kutlu olsun.