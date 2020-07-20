Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? | Kurban Bayramı namazı kılınışı (resimli anlatım)

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da birçok kişi bayram namazını kılmak için camiye gidecek. Peki kurban bayramı namazı nasıl kılınır? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazına ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler her ne kadar internette arama yapsa da belirtmeliyiz ki Kurban Bayramı namazı ile Ramazan Bayramı namazı arasında pek fark yok.

Bayram namazı senede yalnızca iki kez kılındığı için unutulabiliyor. Bu durum dolayısıyla bayram namazının kılınışını resimli olarak incelemek akılda kalması açısından daha iyidir.

Kurban Bayramı namazı ve Ramazan Bayramı namazı cemaatle kılınır.

İmam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Camide bulunan cemaat de bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" de, tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde yapar.

Ardından Sübhâneke okunur. Peşinden imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra yine "Allâhü ekber" denilerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI (RESİMLİ ANLATIM)

İmamin arkasinda yer alırız ve "Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz. (1.tekbir) Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.

Ellerimizi bağlarız ve sessizce Sübhaneke'yi okuruz.

2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

4. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

"Allahu Ekber" ellerimizi bağlarız. İmam, gizlice "Euzü Besmele", açiktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imamı dinleriz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece Bayram namazının ikinci rekatı başlamış olur. Ayağa kalkınca elleri bağlarız. İmam Fatiha ve bir sure okur. Hiç birşey okumadan imamı dinleriz.

1. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yana salarız. 4. Tekbiri alırız. Ellerimizi yukarıya kaldırmadan ve bağlamadan "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" deyip: "Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Sonra sola çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Böylece Bayram namazı sona ermiş olur.