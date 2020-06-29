Kurban bayramı için tüm müslüman alemi geri sayıma başladı. Bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanan bayramlardan biri de Kurban Bayramı olacak. Bayrama az bir süre kala Kurban Bayramı ne zaman 2020? Bayrama kaç gün kaldı? Bayramda yasak olacak mı? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bu bayramda Allah için kesilecek olan kurbanlar ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

2020 Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında kutlanacak. Arefe ise 30 Temmuz'da idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz gündeme gelmedi. Bayramın Cuma günü başlaması nedeniyle tatilin 9 güne uzatılması beklenenler arasında görülmüyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI ?

Son olarak LGS ve YGS sınavında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bayramda da olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Çarşamba günü gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısında konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bıra