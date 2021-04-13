Kurban bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Soruları şu sıralar internet üzerinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Bizde sizler için merak edilen soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Müslüman alemi için önemli günlerden olan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren üç veya dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram olarak bilinir. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife günü olarak kutlanmaktadır.

İşte 2021 Kurban Bayramı Tarihleri:

*Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

*Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

*Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

*Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

*Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre belirlenen bu dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yıl ise Temmuz ayına denk geliyor. Kurban Bayramı Temmuz ayının 19. günü başlayacak ve 23 Temmuz günüde son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü olarak kutlanacak. Aynı zamanda Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasının yanı sıra resmi tatil ilan edilir. Bu yıl ise 19 Temmuz pazartesi günü arifesi olacak Kurban Bayramı tatili haftasonu tatili ile birleşince 7 gün tatil olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMININ ANLAM VE ÖNEMİ KISACA

İslam dininde terim olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan anlamına gelmektedir. Kur'an da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِـعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ف۪ٓي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا

الْـبَٓائِسَ الْفَق۪يرَۘ

Hac suresinde geçen ayette ise, "Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun." şeklide buyrulur...

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَٓائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٌۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَٓافَّۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا

مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِـعَ وَالْمُعْتَرَّۜ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Aynı suresinin 36. ayetinde de şu şekilde buyrulmuştur: "Yapılması gereken işte budur. Kim Allah’ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse bu, rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile (haramlığı) bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helâl kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının."