Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Kurban Bayramı gelip çattı. Bayramın gelmesiyle birlikte kurbanlıklar kesilecek, koronavirüs salgınının gölgesinde bayramlaşmalar tedbirlere uyularak gerçekleştirilecek. Bayramda da birçok kuruluş gibi vatandaşların sağlık hizmeti ihtiyaçlarını gideren eczanelerde kapalı olacak. Öte yandan bayramda nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek. Bu doğrultuda Kurban Bayramında hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bayramda hangi eczaneler nöbetçi? Kurban Bayramı nöbetçi eczaneler | İstanbul'da Kurban Bayramında hangi eczaneler nöbetçi? konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA HANGİ ECZANELER NÖBETÇİ?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Bu kapsamda nöbetçi eczaneler dışında kalan eczaneler, vatandaşlara hizmet vermeyecekler. Peki hangi eczaneler bayramda nöbetçi ? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DEKİ NÖBETÇİ ECZANELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURBAN BAYRAMI NÖBETÇİ ECZANELER

Kurban Bayramında hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin hangileri olduğuna yaşadığınız ilin İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak hangi eczanenin nöbetçi olduğuna bakabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAMDA İSTANBUL,ANKARA VE İZMİR'DE HANGİ ECZANELER NÖBETÇİ

Türkiye'nin önemli büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi eczanelerin nöbetçi olduğu merak konusu. Detaylar paylaştığımız link ve İl Sağlık Müdürlüklerinin internet sitesinde bulabilirsiniz.

İSTANBUL,ANKARA, İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER