Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını gezenler neye uğradığını şaşırdı! Bu sene hisseler cep yakacak!

Kurban pazarlarının kurulmaya başlandığı illerden biri de Trabzon oldu. Bayram öncesi kurbanlık bakmak için pazarı gezmeyi başlayan vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kurbanlık yetiştiren hayvancıların maliyetlerinin artması üzerine, büyük baş ve küçük baş hayvanların etiketlerine yansıyan fiyat artışının da bir hayli fazla olduğu gözlemlendi.

"FİYATLAR KONUSUNDA HERKES ŞÜPHELİ"

Artık kurbanlık yetiştirmenin oldukça maliyetli olduğunu dile getiren besici Özcan Olgun, "Bu yıl fiyatlar konusunda herkesin kafasında şüphe var. 'Ne olacak?' diye. Hayvanına göre fiyatlar değişiyor tabi. Zamlar kurban piyasasını etkileyecek. Geçen yıla göre yemin çuvalı iki katına çıktı. Saman öyle. Hayvanları pazarlara araçla getiriyorsunuz. Nakliye fiyatları arttı. Tabi üretici de bunu fiyatlarına yansıtmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA 5 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARIN"

Fiyatlar konusundaki endişeyi gidermeye çalışan Özcan, Geçen yıl 15 bin TL olan bir tosununun fiyatı bu yıl 25 bin TL oldu. Kasaplarda fiyat neyse burada da o şekilde olacak. Tabi küçükbaş, büyük başlar var. 10 bin TL'ye de 50 bin TL'de kurbanlıklar olacak. İyi bir hayvan almak isteyen ortalama 5 bin TL hisse parasını gözden çıkaracak" açıklamalarında bulundu.



Mevcut şartlara göre ortalama fiyatların olduğunu belirten bir başka besici İrfan Salar da, "Geçen yıla göre maliyetler arttı. Geçen yıl otun balyasını 40 TL'ye alıyorduk. Bu yıl 100 TL oldu. Maliyetler çok yüksek. Sıkıntı var. O nedenle devletimizden hayvancılığı desteklemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.