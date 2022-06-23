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Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar "Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı?" sorularını araştırmaya başladılar. işte merak edilenler...

Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı?

Kurban Bayramına günler kala maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden vatandaşlar merak edilen konular ile ilgili araştırmalarını yapmaya başladılar. Vatandaşlar konula ilgili "Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı?" sorularına cevap arıyorlar. Biz de haberimizde merak edilenlere cevap verdik.

Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı?

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ MEMUR MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ 2022? 

Memur maaşları her ayın 15'inde, SSK'lı emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşları ise 25'i ile 28'i tarihleri arasında ödeniyor. Geçtiğimiz bayramlarda maaşlar bayram öncesi hesaplara yatırılmıştı. 

Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı?

EMEKLİ MAAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI YATACAK MI 2022?

Kurban Bayramı öncesi maaşların ödenip ödenmeyeceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Maaşlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklaması beklenecek. 

Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi 2022? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı?

 

 

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