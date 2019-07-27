Kurban Bayramı öncesinde kurban sayısı yeterli

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurban fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklemediklerini kaydeden Akın, "Çünkü hayvan sayımız yeterli. Bunun yanında yetiştiricilerimizi ve üreticilerimiz hayvanlarını borca ya da tanımadıkları kişilere kesinlikle vermesinler. Piyasanın durumuna baktığınız zaman geçmiş yıllarla hemen hemen aynı durumdayız. Kurbanlıkların fiyatlarına baktığımızda ise canlı ağırlıklı olarak 16 ile 17 lira civarında görülüyor. Kuzu, oğlak veya kurbana ait yaşını doldurmuş hayvanlarda ise canlı ağırlıklı olarak fiyatları 20 ile 22 lira arasında değişiyor. Fiyatlar makul geçmiş yıllarla aynı hemen hemen ve hayvan sayımızda yeterli. Bayrama yakın kurban fiyatlarında herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Çünkü hayvan sayımız yeterli. Canlı ağırlığın dışında hayvan başına baktığımız zaman bir hayvanın 700 lira bin 500 arası bir fiyat aralığı vardır. Kurbana uygun ama kilosu çok olmayan hayvana baktığımız zaman ise 700 ile 800 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar hatta bin 700 liraya kadar devam ediyor. Bu geçen sene de böyleydi bu yılda böyle. Canlı ağırlıkta çok fazla bir farklılık yok. Bizdeki hayvan popülasyonu genel anlamda bayrama bir hafta ya da 15 gün kala ve bayram içerisinde oluyor. Burada önemli sorunlardan bir tanesi de kandırılma olayları. Yetiştiricilerimizi ve üreticilerimizi uyarmak istiyoruz, hayvanlarını borca ya da tanımadıkları kişilere kesinlikle vermesinler. Çünkü emeklerinin zayi olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA