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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı?

Kurban Bayramına bir aydan azla bir zaman olsa da vatandaşlar tarafından tatil konusu şimdiden gündeme gelmeye başladı. Tatilin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı? sorularını internette aratmaya başladı. İşte Kurban Bayramı ile ilgili detaylar...

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

KURBAN NE DEMEK? KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban, sözlükte "Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan" olarak geçer ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olur. İbadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanı Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak ya da eğer adaksa zaman farkı gözetmeksizin kesmek demektir. 

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

Kurban Bayramı Arefe Günü- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI 2021? 9 GÜN TATİL VAR  MI?

Kurban Bayramına yaklaşılan şu günlerde vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı. 19 Temmuz Pazartesi günü Arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

Genel olarak bakıldığında bir haftayı kapsayan Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ile ilgili Bakanlık'tan net bir açıklama gelmezken büyük bir ihtimalle bayramdan önceki hafta sonları (17 - 18 Haziran) ve bayramdan sonraki hafta sonlarının (24 - 25 Haziran) Kurban Bayramı ile birleştirilmesiyle 9 güne çıkabileceği öngörülüyor. Kesin kararı Bakanlıktan gelecek yanıt belirleyecek.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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