Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı? | Kurban Bayramı tatili kaç gün?
İslamiyet'in en önemli iki bayramından bir tanesi olan ve dinin mensuplarının Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Peki Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı? | Kurban Bayramı tatili kaç gün? Cevaplar haberimizde...
Hicri takvimde güneş yılı yerine ay yılı esas alındığından her yıl 10 gün karar geri dönülerek kutlanan ve Allah’a yaklaşmak, Allah rızasına ermek ve Allah'a kurban etmek niyetiyle, belirlenen hayvanlardan bir tanesinin kesilerek maddi durumu iyi olmayan Müslümanlara dağıtıldığı Kurban Bayramı için geri sayıma başlandı. Aynı zamanda, çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde resmi tatil olarak kabul edilen bu önemli gün hakkında internet kullanıcıları, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı? | Kurban Bayramı tatili kaç gün? konularını araştırıyor. İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI 2021? 9 GÜN TATİL VAR MI?
Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkılarak anlam yüklenen ve çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade eden Kurban Bayramı, birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilir.
Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlanarak 4 gün boyunca eda edilen Kurban Bayramı, 2021 yılında, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
Arife günü olarak bilinen ve Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan 19 Temmuz'da da yarım gün resmi tatil olması sebebiyle Kurban Bayramı tatili, 2021 yılında 9 gün olarak belirlendi.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
İslam dininde kullanılan ve bayram günlerini tespit etmekte temel alınan takvim ay takvimi olduğu için Gregoryen takvimi yıllarında farklı günlere denk gelir. Aynı sebeple aynı Gregoryen yıl içerisinde iki Kurban Bayramı da yaşanabilir. 2021 yılında Kurban Bayramı tatili Türkiye'de 20-23 Temmuz tarihleri arasında 4 gündür. 19 Temmuz arife; 20-23 Temmuz tarihleri bayramın 1, 2, 3 ve 4. günleridir.
Yukarıda verilen bilgiler kapsamında, 16 Temmuz günü, mesainin bitimiyle başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 26 Temmuz Pazartesi günü mesai başlangıcına dek sürecek. Yani 2021 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, toplamda 9 gün tatil yapacak.
KURBAN BAYRAMI'NIN ANLAMI
Tanah'a göre İbrahim'in eşi Sare'den bir çocuğu olmuyordu ve İbrahim Sare'den bir çocuğu olması durumunda bunu Allah'a Kurban olarak adadı. Allah, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.", 8-9-10-11-12-13: İbrahim, "Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak" dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Allah'ın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı
Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rab'bin meleği göklerden, "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "İşte buradayım!" diye karşılık verdi. Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Allah'tan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu.(Yaratılış: 22:2-8-9-10-11-12-13)
Kur'an metinlerinde bahsi geçen çocuğun "yumuşak huylu, uslu bir erkek çocuk" olmasından bahsedilip ismi belirtilmemiştir (Sâffât Sûresi: 101). Fakat İbrahim'in ilk çocuğu İsmail olduğu ve ayetin devamında İshak müjdelendiği için İsmail olarak tefsir edilir ve Müslümanlar çocuğun İsmail olduğuna inanırlar. Diğer İslami kaynaklara göre, İbrahim Peygamberin eşinin kısır olması nedeni ile bir çocuğu olmayınca (bazı rivayetlere göre 125 yıl) Allah'a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde, İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğini görür. Oğluna "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” der. Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür. Ancak Allah'ın emriyle bıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarı ile geçildikten sonra tüm İbrahimi dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur. İslam peygamberi, Hac gibi terk edilen İbrahim geleneği, tekrar hayata geçirmiştir.
DİĞER DİLLERDE KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı farklı dillerde ve farklı kültürlerde, kültürel etkilerle de, farklı isimlerle anılmaktadır. Arapça İyd-el Adha şeklinde okunan tüm dünyada yaygın olan bir isimdir. Türkçede Kurban Bayramı olarak anılırken, Hindistan ve Pakistan'da bayrama genellikle Bakra Eid denir ki bunun anlamı "Keçi Bayramı"dır; bu ülkelerde sıklıkla kurban edilen hayvan keçidir. Bakra Eid Güney Afrika'da da kullanılan bir isimdir. Bangladeş'te kullanılan yaygın isimlerse Id-ul-Azha ve Korbani Id'dir. Türkçe ismine benzer bir şekilde Bosna-Hersek, Bulgaristan da Koç bayram, Arnavutluk'ta Kurban Bajram şeklinde anılır. Nijerya'da Babbar Sallah, Somali'de ve Kenya ile Etiyopya'nın Somalice konuşan bölgelerinde ise Ciidwayneey olarak bilinir.
Bayram sabahı, Bayram namazı kılınır ve Bayram hutbesi okunur. Arefe günü sabah namazından itibaren her farz namazın arkasından aşağıdaki vacip olan teşrik tekbirleri bayramın son ikindi namazı da dahil olmak üzere yirmi üç vakitte getirir.
ÜLKEMİZDE KURBAN BAYRAMI NASIL KUTLANIR?
Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır. Kurbanlar genelde ilk gün kesilir. Elde edilen et üç eşit parçaya bölünür; üçte biri kurban kesenin akrabalarına, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte biri ise kurbanı kesenin ailesine kalır. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık, şekerleme ve hediyeler verilir.
Türkiye'de her yıl çok sayıda hayvan Kurban Bayramı esnasında kesilmektedir. 2012 verilerine göre Türkiye'de 753 bin büyükbaş ve 1 milyon 930 bin küçükbaş hayvan kurban edildi.
DİĞER DİNLERDE KURBAN BAYRAMI
İslam'daki gibi belirli bir bayram zamanı ile ilişkilendirilen büyük bir kurban eylemi bugün varlığını sürdüren İbrahimi Dinlerde nadir görülse de diğer İbrahimi dinlerde de kurban kavramı mevcuttur. Arapça kurban sözcüğü ile ilişkili olan İbranice korban sözcüğü de sözlükte "yakınlaşmak" anlamına sahiptir ve dinî bağlamda, şeklî uygulama açısından İslam'dakine benzer bir tür kurban etmeyi öngörür.
Bugün Musevilerin büyük bir kısmı hayvan kurban etmeyi kesmişlerdir. Bunun en büyük sebebi Tapınak'ın var olmayışıdır; bununla birlikte hayvan kurban etmenin özellikle Tapınak mevcutken düzenli bir şekilde yapılan bir ibadet olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bu hayvan kurbanı büyük oranda günahlardan arınmak için yapılırdı ve İslam'daki Kurban Bayramına benzer bir uygulama bağlamında ele alınmazdı.
KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allaha sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun.
- Kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi yüce Allaha sonsuz şükürler olsun! Kurban bereketiyle bolluğuyla gelsin tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
- Kalpler ancak Allah c.c. yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Kurban Bayramınızı kutlarım.
- Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için insanlar vardır yalnız kalmamak için bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
- Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice kurban bayramlarına…
- Kim mali imkân bulup da kurban kesmezse sakın bizim mescidimize namazgahımıza yaklaşmasın. Hadisi Şerif
- Kişi Allah katında Kurban bayramında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir. Zira o kurban Kıyamet gününde boynuzları kılları tırnakları ile gelecektir. Kurbandan akan kanın damlası yere düşmeden Allah katındaki bir mekâna düşer. Gönülleriniz kurban kesmeniz sebebiyle hoş olsun. Aişe radıyallahu anha. Tirmizî
- Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!
- Kurban Bayramının bizi emin adımlarla geleceğe taşıyacak milli beraberlik ve toplumsal uzlaşma bilincimizin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum.
- Kurban Bayramının insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyor tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.
- Kurban Bayramının ulusumuza ve tüm insanlığa barış kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
- Kurban Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katlı sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı olsun.
- Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar esenlikler dilerim.
- Kurban Bayramınızı kutlarım sizin ve ailenizin daha nice bayramlara erişmenizi dilerim.
- Kurban Bayramınızın büyük bir mutlulukla gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğiyle iyi bayramlar.
- Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
- Küçükbaş kesmek daha makbuldür. İmza İnek oğlu inek.
- Küskünlerin barıştığı sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
- Mesajların bedava olduğu bu günde sizin ve yedi ceddinizin kandil ramazan kurban yeni yıl 23 Nisan 19 Mayıs 29 Ekim Doğum günü babalar ve anneler günü Çanakkale Zaferi Sivas Kongresi Hatayın kabulü Malatyanın kayısı festivali cemrenin düşmesi pancar sokumu mart dokuzu salça kaynatma pekmez kaynatma ve her ne kadar önemli gününüz varsa şimdiden kutlu olsun. Daha sonra vay efendim bana mesaj atmadın aramadın sormadın dememeniz dileğiyle.
- Minareden atlarım bayramını kutlarım. Aldığın koç dötüne tos koysun. Boğanın darbelerinden her yanın mosmor olsun. Kurtulan kurbanlıkların bayramı kutlu olsun!
- Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!
- Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar.
- Mübarek Kurban Bayramınızı eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
- Ne mutlu ki Hz. Allaha kurban olan canlara… Kurban Bayramınız mübarek olsun…
- Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan arkadaşların en iyisi de Allahı hatırlatandır. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
- Öyle bir bayram gülüşü savur ki göklere eski zamanlara gülücükler getirsin. Öylesine içten samimi gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mutlu bayramlar.
- Rabbimin sevdiği sevdirdiği sevindirdiği ve razı olduğu kullardan olabilmek ümidi ve niyazı ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.
- Rabbimiz Allah fikrimizi zikrullah kalbimizin nuru Resullulah evvelimiz Allah ahirimiz Allah rehberimiz Kelamullah Rabbimiz hayırlara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşallah.
- Sana kurban olurum diyenler! Kurban bayramı geliyor göreceğiz bakalım delikanlıları!
- Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun…
- Sevap kapılarının sonuna kadar açık kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız mübarek olsun tüm dertleriniz deva bulsun.
- Sevgi söze dolarsa dua olur dua Allaha ulaşırsa nur olur aynı yolda birleşen dualarımızın Nura dönüşüp rabbimize ulaşması dileği ile bayramın kutlu olsun.
- Şu anda her 100 kişiden 35i bayram namazı kılıyor 10u kurban kesiyor 25i el öpüyor 15i tatile gidiyor 10u yurt dışında 4ü uykuda 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.
- Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar uzun batarya ömürleri diler.
- Tüm arkadaşların Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar sağlık başarı ve mutluluklar dilerim her şey gönlünüzce olsun!
- Tüm dostlarımın, tüm arkadaşlarımın Kurban Bayramını kalbi duygularımla kutlar tüm İslam Alemine güzel huzurlu sağlıklı bayramlar dilerim.
- Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim.
- Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.
- Varlığı ebedi olan merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.
- Yüreğine damla damla umut günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun yüzün ve gülün hiç solmasın Kurban Bayramın kutlu olsun.
- Zamana ve mekâna sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun.