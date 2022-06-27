Kurban Bayramı tatili birleşecek mi 2022? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı tatili birleşecek mi 2022? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Vatandaşların Kurban Bayramı dolayısıyla tatil planlarını gerçekleştirebilmeleri için tarihleri net olarak öğrenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı’nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ 2022? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda 4,5 gün tatil olan Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı da ele alınacak. 2022 yılında 9-10-11-12 Temmuz’a denk gelen Kurban Bayramı’nın son iki günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de cuma gününe denk geldiği için milyonlarca kamu çalışanının 13-14 Temmuz’da idari izinli sayılıp sayılmayacağı gündemde olacak. Eğer kamu çalışanları idari izinli sayılırsa Kurban Bayramı tatili 9-17 Temmuz tarihlerini kapsayacak. Böylece bayram tatili 9 güne uzayabilir.

Resmi açıklama gelirse haberimize eklenecektir.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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