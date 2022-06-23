Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Çalışan, okuyan ya da tatil gelsin diye, dini ve milli günlerin gelmesi için fırsat kolluyor. Akraba ziyaretinde bulunacak, memleketine gidecek ya da tatil planı yapacak herkesin kafasında olan soruların cevabına haberimizde yer verdik. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak 2022? Bu sene bayram tatili kaç gün olur, 9 gün olur mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu yıl, 9 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı, 12 Temmuz'da sona erecek. Arife günü ise 8 Temmuz'a denk geliyor. 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen arife günü yarım gün, 9-12 Temmuz arasına denk gelen bayram günleri ise tam gün olmak üzere toplamda 4,5 gün tatil olacak.

BU SENE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLUR, 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatili, 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen arife günü yarım gün, 9-12 Temmuz arasına denk gelen bayram günleri ise tam gün olmak üzere toplamda 4,5 gün olacak. Peki tatil 9 gün olur mu?

12 Temmuz'da sona eren bayram tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ihtimal dahilinde fakat henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Resmi açıklamayla Bayram tatili ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili birleştirilirse, tatil toplamda 9 gün olabilir.