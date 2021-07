Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Dün toplanan Kabine’den çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete sesleniş konuşmasında, bayram tatilinin 9 gün olacağını ve 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün Kurban Bayramı tatiline dahil edilmeyeceğini açıklaması üzerine vatandaşlar da tatilini bu süre zarfına göre planlamaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili kimleri kapsıyor 2021? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsayacak? İşte cevaplar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR 2021?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelemiz bir yılı aşkın süredir devam ederken, pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz ikinci Kurban Bayramı’nda vatandaşlar, kademeli normalleşmenin de gelmesiyle tatil planları yapıyor.

Gevşemelerin söz konusu olduğu dönemde, evinde dinlenmek veya tatil için farklı şehirlere gitmek isteyen kişiler, 10 günlük bayram tatilinin kimleri kapsadığını araştırıyor. 17 Temmuz 2021’de başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 25 Temmuz günü sona erecek. Bayram tatili yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayıp özel sektörde çalışanları içermemektedir.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Özel sektör çalışanları, yalnızca bayram günlerinde izinli sayılıyor. Yani 17 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan tatil (hafta sonu kapsamında), özel sektör çalışanları için 24 Temmuz Cuma günü sonra erecek. Peki 9 günlük tatilden yararlanacak olan kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan kişiler kimler?

Kamu kurumu veya devlet kurumu, bir devletin yönetiminden ve işleyişinden sorumlu kurumdur. Kamu kurumları birçok ayrı çeşitte bulunmaktadırlar. Farklı kullanımlara karşın kamu kurumları genellikle bir bakanlıktan ve hükûmet tarafından kurulan diğer örgütlerden ayrı kurumlardır. Aşağıdaki kurum veya kuruluşlardan herhangi birinde çalışan kişiler, Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak gerçekleştirecek:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Yargıtay

Sayıştay

Danıştay

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Merkez Bankası

Rekabet Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Devlet İstatistik Enstitüsü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

YÖK Başkanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TAPDK

Türk Akreditasyon Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Devlet Personel Başkanlığı

İnsan Hakları Başkanlığı

Türkiye Atom Enerji Kurumu

TÜBİTAK

Şeker Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

GAP İdaresi Başkanlığı

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

KOSGEB

TİKA

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü

Sosyal Güvenlik Kurumu

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü

Türkiye İş Kurumu

Özel Çevre Koruma Kurumu

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Eximbank Genel Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

TRT Genel Müdürlüğü

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

KURBAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tanah'a göre İbrahim'in eşi Sare'den bir çocuğu olmuyordu ve İbrahim Sare'den bir çocuğu olması durumunda bunu Allah'a Kurban olarak adadı. Allah, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.", 8-9-10-11-12-13: İbrahim, "Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak" dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Allah'ın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rab'bin meleği göklerden, "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "İşte buradayım!" diye karşılık verdi. Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Allah'tan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu."(Yaratılış: 22:2-8-9-10-11-12-13)

Kur'an metinlerinde bahsi geçen çocuğun "yumuşak huylu, uslu bir erkek çocuk" olmasından bahsedilip ismi belirtilmemiştir (Sâffât Sûresi: 101). Fakat İbrahim'in ilk çocuğu İsmail olduğu ve ayetin devamında İshak müjdelendiği için İsmail olarak tefsir edilir ve müslümanlar çocuğun İsmail olduğuna inanırlar. Diğer İslami kaynaklara göre, İbrahim Peygamberin eşinin kısır olması nedeni ile bir çocuğu olmayınca (bazı rivayetlere göre 125 yıl)[kaynak belirtilmeli] Allah'a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde, İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğini görür. Oğluna "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” der. Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür. Ancak Allah'ın emriyle bıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarı ile geçildikten sonra tüm İbrahimi dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur. İslam peygamberi, Hac gibi terk edilen İbrahim geleneği, tekrar hayata geçirmiştir.

KURBAN BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır. Kurbanlar genelde ilk gün kesilir. Elde edilen et üç eşit parçaya bölünür; üçte biri kurban kesenin akrabalarına, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte biri ise kurbanı kesenin ailesine kalır. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık, şekerleme ve hediyeler verilir.

Türkiye'de her yıl çok sayıda hayvan Kurban Bayramı esnasında kesilmektedir. 2012 verilerine göre Türkiye'de 753 bin büyükbaş ve 1 milyon 930 bin küçükbaş hayvan kurban edildi.

İslam dininde kullanılan ve bayram günlerini tespit etmekte temel alınan takvim ay takvimi olduğu için Gregoryen takvimi yıllarında farklı günlere denk gelir. Aynı sebeple aynı Gregoryen yıl içerisinde iki Kurban Bayramı da yaşanabilir. 2021 yılında Kurban Bayramı tatili Türkiye'de 20-23 Temmuz tarihleri arasında 4 gündür. 19 Temmuz arife; 20-23 Temmuz tarihleri bayramın 1, 2, 3 ve 4. günleridir.