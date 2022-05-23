Birçok vatandaş Kurban Bayramı tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor. Kurban Bayramını tatilini farklı şekillerde değerlendirmek isteyen kişiler, bayramın hangi tarihlerde olduğunu merak etti. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban Bayramı hangi tarihte? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimini açıkladı. Tatile ve aile ziyaretlerine gidecek kişiler, Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başladığını merak ediyor. Açıklanan tarihlere göre, Kurban Bayramı tatili, Arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü başlıyor.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE 2022?

Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alan “Kurban Bayramı hangi tarihte?” sorusunun cevabını sizler için araştırıp haberimizde yer verip cevapladık. Aldığımız bilgilere göre, Kurban Bayramı Arefesi 8 Temmuz Cuma, Kurban Bayramının ilk günü 9 Temmuz Cumartesi, Bayramın 2. Günü 10 Temmuz Pazar, 3. Günü 11 Temmuz Pazartesi, 4. gün ise 12 Temmuz Salı günü olarak biliniyor.

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