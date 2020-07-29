30 Temmuz Perşembe günü Arefe, 31 Temmuz Cuma günü ise bayramın birinci günü idrak edilecek. Pandemi nedeniyle Şeker Bayramı'nda bayram namazı cemaatle değil evlerde kılınmıştı. Milyonlarca kişi bu nedenle Kurban bayramı'nda kılınacak bayram namazı büyük bir heyecanla bekliyor. Vatandaşlar illerindeki bayram namazı saatlerini araştırırken bir yandan da Kurban Bayramı tekbir nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıkladığı Dini Günler Listesine göre Kurban Bayramının Arefe günü 30 Temmuz Perşembe. İşte Kurban Bayramının tarihleri:

Kurban Bayramının birinci günü (31 Temmuz Cuma)

Kurban Bayramının ikinci günü (1 Ağustos Cumartesi)

Kurban Bayramının üçüncü günü (2 Ağustos Pazar)

Kurban Bayramının dördüncü günü (3 Ağustos Pazartesi)

KURBAN BAYRAMI TEKBİR NASIL ALINIR?

"Niyet ettim Allah rızasi için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye tekbir alınır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1.REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2.REKAT

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücub şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.

2020 Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman 2020? Bayrama kaç gün kaldı? Bayramda yasak olacak mı?