Bu yıl 20-21-22-23 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı dolayısıyla ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Bayramın yaz ayına denk gelmesi ve uzun süren kısıtlamaların kaldırılmasına bağlı olarak, trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nı da kısıtlamalar kapsamında evde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ile buluşup hasret gidermenin planlarını yapıyor. Peki Kurban Bayramı ulaşım ücretsiz mi 2021? Toplu taşıma ücretsiz mi? İşte yanıtlar...

KURBAN BAYRAMI ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2021? TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram toplu ulaşım büyük şehirlerde genellikle ücretsiz oluyor. İstanbul'da bayramda ulaşımın ücretsiz olması beklenirken, yine Ankara'da da 2020 Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olması bakımından 2021 yılında da aynı kararın alınması bekleniyor. Öte yandan İzmir'de ise ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağı açıklandı. Ancak Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı il yönetimlerinin alacağı kararlar doğrultusunda belirlenecek.

İstanbul'da İBB'nin aldığı kararlar doğrultusunda bayramlarda ulaşım ücretsiz oluyor. Ramazan bayramında uygulanan hizmetin, kurban bayramında da sürmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken kurban bayramında ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak 2021'de gerçekleştirilen duyuruda resmi ve dini bayramlarda ulaşımın ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Ücretsiz ulaşımın uygulanacağı ulaşım araçları ise; İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), Özel Halk Otobüsleri, Metro, Füniküler, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım Kartal – Adalar vapuru.

İBB 2021 YILI ÜCRETSİZ ULAŞIM TARİHLERİ

1 Ocak 2021 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

31 Temmuz – 3 Ağustos (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2021 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

İZMİR'DE YÜZDE 50 İNDİRİM

İzmir'de toplu taşımada yüzde 50 indirim uygulanması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliği ile alınan karara göre, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim kararı alındı. Öte yandan kabristanlara da “ücretsiz” otobüs seferleri düzenlenecek. Bayram boyunca ücretsiz gerçekleştirilmesi beklenen kabristan seferleri şöyle: