Ramazan Bayramı sonrası milyonlarca Müslüman vatandaşı Kurban Bayramı heyecanı sardı. Özellikle Ramazan Bayramı'na göre 1 gün fazla tatil yapma imkanı bulacak olan vatandaşlar, bu bayramda kurban ibadetini gerçekleştirmenin telaşına girecek, en güzel şekilde kurban etlerini doğradıktan sonra dağıtma çabasına girişecek. Bu nedenle plan yapanlar söz konusu bayramın hangi güne denk geldiğini araştırıyorlar. Peki Kurban Bayramı zilhicce ayının kaçıncı günü 2022? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman 2022?

KURBAN NEDİR?

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

KURBAN BAYRAMI ZİLHİCCE AYININ KAÇINCI GÜNÜ 2022?

Müslüman vatandaşlar tarafından Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı 2022 yılında, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak, 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk gelmektedir. Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

08 Temmuz 2022 Cuma: Arefe günü

09 Temmuz 2022 Cumartesi: Kurban Bayramı 1. Günü

10 Temmuz 2022 Pazar: Kurban Bayramı 2. Günü

11 Temmuz 2022 Pazartesi: Kurban Bayramı 3 .Günü

12 Temmuz 2022 Salı: Kurban Bayramı 4. Günü