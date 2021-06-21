Kurban Bayramı 2021 yılında 20 Temmuz'da başlıyor. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar tarafından kurban kesimi ibadeti için detaylar araştırılmaya başladı. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise kurban kesiminin hangi günlerde yapılacağı bulunuyor. Kimi vatandaşlar bayramın ilk günü ibadetini yerine getirirken, kimileri ise yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı kurban kesim işlemini ilerleyen günlere bırakmak zorunda kalabiliyor. Özellikle bayramını memleketlerinde geçirecek olan vatandaşlar ilk gün kurban kesim işlemleri için geç kalabiliyor. Peki Kurban, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? Kurban Bayramı'nın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Diyanetin belirlediği kurban kesim günleri neler? İşte kurban kesim günlerine dair merak edilenler...

KURBAN, BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜNE KADAR KESİLİR? KURBAN BAYRAMI'NIN 2. 3. VE 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

İslam dininin en özel günlerinden olan Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban kesim ibadeti için vatandaşlar akıllarına takılan sorulara yanıt arıyor. Diyanet tarafında yapılan bilgilendirmelerde kurban kesimi için zaman aralığı bayram namazının kılınmasının ardından başlayıp, bayramın 3. günü akşamına kadar devam ettiği belirtildi. Ancak Şafii mezhebinde ise kurban kesiminin bayramın son gününe kadar kesilebildiği bilinmektedir.

KURBAN NE ZAMAN KESİLEBİLİR?

Kurban bayramının ilk günü bayram namazının kılınmasıyla başlayan kurban kesim süresi bayramın 3. günü akşamına kadar devam etmektedir. Kesim işlemlerinin gündüz veya gece kesilebileceği ifade edilirken, gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu vurgulanmaktadır.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban Bayramı'na ilişkin sorulardan biri de kesim işleminden sonra namaz kılınıp kılınmayacağı... Bu konu hakkında yapılan bilgilendirmede esas olarak kurban namazı diye bir namaz olmadığı ancak ibadet olarak namaz kılınabileceği ifade ediliyor. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kurban keserken dikkat edilmesi gereken başlıca bir takım hususlar bulunmaktadır. Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.