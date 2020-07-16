Kurban Bayramına kısa bir süre kala kurbanlık getirilmeye başlandı

31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramına kısa bir süre kala kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Koronavirüs salgının gölgesinde gerçekleşecek olan bayram için ekipler şimdiden önlemlerini almaya başladı. Bu doğrultuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte kurbanlık getirmek isteyen kişiler ve getirilen kurbanlıklar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde kurbanlıkların küpe numaraları, kayıtlı olup olmadıkları ve kurban getiren kişilerin belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Erzurum'da Sakarya'ya kurbanlık hayvan getirmek için izin aldığı halde 48 kurbanlıkla İstanbul'a giriş yapmak isteyen bir kişiye, 39 bin 888 lira para cezası kesildi. Hayvanların getirildiği araç sahibine de 2 bin 781 lira para cezası kesen ekipler, 48 kurbanlık hayvanı Tuzla'da bulunan Canlı Hayvan ve Et Borsası'na göndererek muhafaza altına aldı.

DENETİMLERDE UYGULANAN İŞLEMLER

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca denetimlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'a 2020 yılı için kurbanlık girişleri başladı. Şu anda Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndayız. Trakya şaptan dolayı ari bölgedir. 2010 yılından itibaren aşılı arilik statüsüne sahip bir bölge. Buraya gelen hayvanlar mutlaka kan analizleri yapılmış, Trakya'ya geçiş sağlık sertifikasının olduğunu belirtir belgeler ile geçiyorlar. Biz de burada küpe numaralarına, pasaportlarına ve sağlık durumlarını kontrol ederek Trakya'ya geçiş sertifikası varsa Trakya'ya geçişlerine izin veriyoruz. Anadolu yakasına gelenlere ise veteriner sağlık raporu olup olmadığına bakıyoruz, yine küpelerini ve pasaportlarını kontrol ediyoruz."

"DENETİMLERİ 22 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YOĞUNLAŞTIRDIK"

Burada 365 gün, 7 gün 24 saat nöbet tuttuklarını belirten Karaca,"Fakat kurban döneminde hayvan hareketleri yoğunlaştığından dolayı, İl Jandarma Komutanlığımız, emniyet müdürlüğümüz, zabıtamız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle beraber burada denetimlerimizi 22 Haziran'dan itibaren yoğunlaştırdık. 22 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık olarak 140 kamyonda 3 bin 500 civarında kaçak hayvan tespit ettik. Tespit edilen bu hayvanlar Tuzla Canlı Hayvan ve Et Borsası'nda karantinaya alındı" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN KURBANLIK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Yeterli sayıda hayvan sevkiyatının yapılmasını beklediklerini belirten Karaca şöyle konuştu:

“Geçen yıl İstanbul genelinde yaklaşık 75 bin büyükbaş, 70 bin de küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşti. Bu yıl da yine aynı sayılarda hayvan bekliyoruz. Bu kurbanda herhangi bir hayvan problemi yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Hem Trakya bölgesinden hem de Anadolu'dan gelecek ve mevcut olan hayvanlarımızla vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyaçlarını karşılayacağız"

KURBAN PAZARLARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

Karaca, koronavirüs salgını nedeniyle kurban pazarlarında gerekli tedbirlerin alındığını belirterek,“Bildiğiniz gibi bu sene Kovid-19 gölgesinde bir kurban yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kurban Hizmetleri Tebliği, Bilim Kurulu ve bakanlığımızın yayınlamış olduğu tebliğler çerçevesinde kurban pazarlarında, giriş çıkışlar belli noktalardan yapılacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak, maskesiz girişlere izin verilmeyecek. İçeriye belli sayıda insan alınacak, çadırlar arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde ayarlandı. Bizim buradaki kontrollerimizin dışında pazar girişlerinde hayvanlar yeniden kontrol ediliyor. Pazarın içinde de kontrollerimiz sürekli devam ediyor" açıklamasında bulundu.