Kurban Bayramında altın fiyatları coştu! 22 Temmuz Perşembe bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Yatırımcıların gündeminde yer alan altın fiyatlarındaki son durum haberimizde. 22 Temmuz altın fiyatları bir hayli ilgi görüyor. Kurban Bayramının üçüncü gününde altın fiyatları coştu. Bugün Altın ONS alış fiyatı 1.798,61, Çeyrek altın alış fiyatı 802,00 TL, Gram altın alış fiyatı ise 494,81 TL'den işlem görüyor.

1 14 Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların dikkatini çekiyor. Kurban Bayramında düşüşte seyreden altın fiyatlarına ilgi arttı. Geçtiğimiz haftalarda 500 TL barajını aşan gram altın 22 Temmuz Perşembe itibarıyla 494 TL olarak kaydedildi.