Kurban Bayramında bankalar açık mı, kapalı mı 2021 ? Bayramda bankalar açık mı? EFT, havale yapılır mı 2021?

Bu yıl Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz'a denk gelirken 23 Temmuz'da bitecek. Bayramda bankaların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar için haberimizde Kurban Kurban Bayramında bankalar açık mı? EFT yapılır mı 2021? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2021? BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz Salı gününe gelmektedir ve Arife günü ile birlikte 4,5 günlük resmi tatil bulunmaktadır. Kamu çalışanları cumartesi ve pazar günü çalışmadıkları için 6,5 gün tatil yapabilecekler.

Banklar 20 ve 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacaktır.

KURBAN BAYRAMINDA HAVALE, EFT YAPILIR MI 2021?

Kurban Bayramı süresince vatandaşlar bankalar üzerinden havale ve EFT işlemi yapılamayacaktır. Ancak Fast sistemi aracılığıyla vatandaşlar 24 saat boyunca para birbirlerine para gönderebilecekler.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Kurban Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

19 Temmuz Pazartesi (Arefe Günü -Yarım Gün)

20 Temmuz Salı (Kurban Bayramı 1.Gün)

21 Ağustos Çarşamba (Kurban Bayramı 2.Gün)

22 Ağustos Perşembe (Kurban Bayramı 3.Gün)

23 Ağustos Cuma (Kurban Bayramı 4.Gün)

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.