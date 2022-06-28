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Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı günler kala, vatandaşların merak ettiği Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın heyecanı da, bayramda yapılacak olan tatilin heyecanı da vatandaşı sardı. Tatil planı yapanlar, akraba ziyaretlerinde küçüklerine harçlık dağıtacak olanlar paraya ihtiyaç duyacak. Nakit ihtiyacını gidermek için para çekecek olan vatandaşların merak ettiği, Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını sizin için cevaplandırdık.

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KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2022?

Bu yıl, 9 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı, 12 Temmuz'da sona erecek. Arife günü ise 8 Temmuz'a denk geliyor. 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen arife günü yarım gün, 9-12 Temmuz arasına denk gelen bayram günleri ise tam gün olmak üzere toplamda 4,5 gün tatil olacaktı. Ancak kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Böylece kamuda çalışanlar için bayram tatili 9-10-11-12-13-14-15-16-17 Temmuz tarihleri oldu. 

Bayram tatili uzayınca, bayram için nakit ihtiyacı da arttı. Bu nedenle vatandaşın aklına Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı sorusu geldi. Peki bankalar bayramda açık mı?

Uluslararası finans takvimine göre 13-14 Temmuz tarihleri arasında tüm bankalar çalışacak. Kurban Bayramı ve 15 Temmuz arasında kalan günlerin de tatil olmasıyla birlikte 9 güne çıkarılan bayram tatili, tüm kamu personellerini kapsıyor olsa da 13-14 Temmuz tarihleri arasında bankalar çalışmaya devam edecek.

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KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı ve 15 Temmuz arasında kalan günlerin de tatil olmasıyla birlikte 9 güne çıkarılan bayram tatili, tüm kamu personellerini kapsıyor olsa da 13-14 Temmuz tarihleri arasında bankalar çalışmaya devam edecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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