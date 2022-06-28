Kurban Bayramı’nda belediyeler açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda belediyeler çalışıyor mu? soruları Kurban Bayramı'nın gelmesiyle merak konusu oldu. Belediyelerde işleri olan vatandaşlar bayramda da hizmet verilip verilmediğini araştırıyor. Haberimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamalarına da yer vererek, merak edilen sorunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI’NDA BELEDİYELER AÇIK MI, KAPALI MI 2022?

Kurban Bayramı'nda belediyeler hizmet vermeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonras kamu personellerine ilişkin müjdeli haberi ekranların başındaki izleyicilerle paylaşmıştı. Bu kapsamda, Kurban Bayramı tatile 9 güne kadar uzatıldı. 9 Temmuzda başlayan tatil, 18 Temmuz tarihinde son bulacak. Belediyelerde çalışan personeller 18 Temmuz Pazartesi iş başı yapacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA BELEDİYELER ÇALIŞIYOR MU?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası "Belediye personelleri de bu 9 gün içerisinde çalışmaya ara verecekler. "Son olarak Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.” açıklamasında bulunmuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Kurban Bayramı tatili, kamu kurumlarında çalışanları ve özel sektördeki vatandaşlar için geçerlidir. Kamu çalışanları 9 gün bayram tatili yapabilecek. Bu tatil süresi hükümetin alacağı karara göre değişebilir.

Öte yandan özel sektörde bu tatil süresi kurumun alacağı karara göre farklılık gösterebilir. Çalışanlar, bayram süresince çalıştıkları zaman mesai ücreti almaktadır.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BU SENE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLUR, 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatili, 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen arife günü yarım gün, 9-12 Temmuz arasına denk gelen bayram günleri özel sektör için 4.5 gün, kamuda çalışanlar için ise 9 gün olacak.