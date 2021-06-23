Yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde geçireceğimiz ikinci Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 17 günlük tam kapanma uygulanmasıyla tüm vatandaşlar eve kapanırken bu dini bayramda, aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte kısıtlamaların kalkmasıyla tüm Müslümanlar rahat bir bayram geçirecek. Resmi tatilin 9 günden 11 güne çıkarılması isteği devam ederken bu konu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Peki Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? | Bayramda BİST açık mı 2021? İşte cevaplar...

KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAPALI MI?

Temel amacı, yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli taş ve madenlerin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen sözleşme ve diğer belgelerin, kısacası borsada işlem görmeye müsait her türlü değerin serbest rekabet şartlarının geçerli olduğu istikrarlı ve güvenilir bir ortam dahilinde pratik ve efektif bir şekilde alınıp satılabilmesini mümkün kılmak olan Borsa İstanbul, resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Yalnızca iş günleri içinde açık olan borsalar, Kurban Bayramı'nda faaliyet göstermez.

BAYRAMDA BİST AÇIK MI 2021?

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 23 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili ise 16 Temmuz Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak olan resmi tatil, 26 Haziran Pazartesi günü mesainin başlaması ile sona erecek. Bu süre zarfında Borsa İstanbul'da işlem yapılamayacak.

Hafta sonları resmi iş günü olmadığından hizmet dışı kalan BİST, Kurban Bayramı'nda da resmi tatil olduğu gerekçesiyle faaliyet göstermeyecek.

BORSA İSTANBUL (BİST) İŞLEM SAATLERİ

Borsa İstanbul İşlem saatleri, kurum bünyesinde faaliyet gösteren piyasalara göre değişiklik göstermektedir.

Pay Piyasası (Tam Gün):

Açılış emir toplama ile 09:40’ta gerçekleşir. 18:10’da son işlemler ile kapanış gerçekleşir.

Pay Piyasası (Yarım Gün):

Açılış, tam günde olduğu gibi emir toplama ile 09:40’ta gerçekleşir. Son işlemler ve kapanış ise 12:40’ta gerçekleşir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası(VİOP):

Tam gün seansları pay türev pazarında 09:30 - 18:10, diğer türev pazarlarında ise 09:30 – 18:15 arasında gerçekleşir. Yarım gün seansları ise pay türev pazarında 09:30 – 12:40, diğer türev pazarlarında ise 09:30 – 12:45 arasında gerçekleşir.

Borçlanma Araçları Piyasası:

Seans 09:30’da başlar; tam günlerde 17:30, yarım günlerde ise 11:50’de son bulur.

Kıymetli Madenler Piyasası:

Bu piyasada 24 saat kesintisiz işlem yapılmaktadır.

Ödünç İşlemleri Piyasası:

Seans saatleri 09:45 - 17:30 arasındadır.

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası:

Seans saatleri, ödünç işlemleri piyasasında olduğu gibi 09:45 - 17:30 arasındadır.

Borsa İstanbul piyasalarının işlem saatleri ve resmi tatil günleri gibi konular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, kurumun resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BORSA İSTANBUL (BİST) NEDİR?

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. «İstanbul Menkul Kıymetler Borsası» olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma değer!" resmî slogan olarak kabul edilmiştir.

24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

13 Haziran 2017 tarihinde BİST 100 endeksi 100.000 puanı gördü.

27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren endeks 23 yıl önceki haline döndürülerek iki sıfır atılmıştır.

1983-1984: KURULUŞ

6 Ekim 1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK", Türkiye'nin sermaye piyasalarını daha etkin hale getirmek perspektifi ile Türkiye'de menkul kıymet alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine elverişli ortam yaratmak amacıyla Türkiye'deki borsaların kuruluş esas ve şartlarını düzenlemek olan görevi ve ilk olarak İMKB adıyla 6 Ekim 1984 tarih ve 18637 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" ile Türkiye'de menkul kıymetler borsalarının kuruluş, çalışma, denetlenme ve borsada alım satım esasları ile borsa üyelerinin kuruluş, çalışma ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. İlk işlemler 3 Ocak 1986 tarihinde 19 hisse senedi ile başladı.

YÖNETİM

Borsa İstanbul, genel kurulca 3 yıl için seçilen ve 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu tarafından seçilir.

OLUŞUM

BİST, bir meslek kuruluşu olarak yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve aracı kurumlardan oluşan üyelere sahip olup, hisse senetleri Piyasası'nda dört sürekli pazar bulunmaktadır. Bunlar; ulusal pazar, ikinci ulusal pazar, yeni ekonomi pazarı ve gözaltı pazarıdır. BİST tahvil ve bono piyasasında ise kesin alım satım pazarı, repo-ters repo pazarı ve gayrimenkul sertifikaları pazarı bulunmaktadır.

Borsada ortaklık hakkı veya alacaklılık hakkı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulunca menkul kıymet olarak kabul edilen sermaye piyasası araçları işlem görebilmektedir. BIST'de hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosu işlem görmekte ve Yatırımcıları Koruma Fonu'ndan aracı kuruluşların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı sadece hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri için ödeme yapılabilmektedir.

5 Nisan 2013'te Borsa İstanbul adını almıştır.