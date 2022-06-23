Bayramda ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar eczaneler açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın 6 günü çalışıp, pazar günleri ise nöbet sistemiyle çalışan eczaneler için Kurban Bayramı yaklaştıkça 'Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı 2022? Eczaneler çalışıyor mu, hizmet verecek mi?' sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2022? ECZANELER ÇALIŞIYOR MU, HİZMET VERECEK Mİ?

Eczaneler Kurban Bayram'ında kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın birinci günü, ve 12 Temmuz Salı gününe kadar eczaneler kapalı olacak...

Sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneleri görmek için tıklayınız.

KURBAN BAYRAMI

Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

Kurban; İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.