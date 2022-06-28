Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramda hastaneye gitme ihtimali olan ya da hastaneye gitmek isteyen kişiler, Kurban Bayramı'nda hastane polikliniklerinin açık olup olmadığını herkes tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı’nda hastane poliklinikleri açık mı, kapalı mı 2022? Hastaneler çalışıyor mu? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANE POLİKLİNİKLERİ AÇIK MI, KAPALI MI 2022? HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından, Kurban Bayramı'nda hastanelerin açık mı kapalı mı olduğu merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda hastaneye gitme ihtiyacı duyan kişiler genellikle hastanelerin acil bölümlerinde tedavi olduğu biliniyor. Bu durumda, Kurban Bayramı tatilinde, hastane polikliniklerinin kapalı olduğu bilgilerine ulaşıldı.