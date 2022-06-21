Heyecanla beklenen Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Sağlık sorunu sebebiyle hastaneye ya da polikliniklere gitmek isteyen vatandaşlar bayram zamanı hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Biz de bu nedenle haberimizde 'Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı, kapalı mı 2022? Poliklinikler, acil servis hizmet veriyor mu, çalışıyor mu?' sorularının yanıtına yer verdik...

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2022? POLİKLİNİKLER, ACİL SERVİSLER HİZMET VERİYOR MU, ÇALIŞIYOR MU?

Bayramda diğer kamu kuruluşları gibi hastaneler ve sağlık ocakları da çalışmayacak. Hastane çalışanları bayram tatilinden yararlanacaklar. Fakat hastanelerde acil bölümü 7/24 açık olduğundan bayramda da hastalara hizmet verecek. Poliklinikler ise kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI

Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

Kurban; İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.