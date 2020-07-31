Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 31 Temmuz hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtilirken bazı iller için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun büyük bir bölümünde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 31 Temmuz hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 Km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa ) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.