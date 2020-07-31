MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun büyük bir bölümünde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 31 Temmuz hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 Km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa ) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.