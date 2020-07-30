31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olamayacağı vatandaşlar tarafından Kurban bayramında İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? Bayramda ulaşım ücretsiz mi 2020? başlığıyla internet mecrasında bakılıyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMINDA İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01’den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59’a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Arefe günü ise ulaşım diğer günlerde olduğu gibi ücretli şekilde devam edecek.

Ayrıca 31 Temmuz’dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi gecesine kadar “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2020? İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB tarafından gönderilen mesajda ''İETT otobüs seferleri 30 Temmuz arife günü iş günü sefer tarifesi, 31 Temmuz (bayramın birinci günü) tarihinde Pazar günü sefer tarifesi, 1 – 3 Ağustos tarihleri arasında ise Cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Şehir vapurlarında 30 Temmuz Arife günü iş günü sefer tarifesi, bayram boyunca Pazar günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz olacaktır.''denildi.

İETT'den İBB TESİSLERİNE EK SEFER MÜJDESİ



İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.

Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak. 31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4’üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00’de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

''KURBAN MOBİL UYGULAMASI BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK''



İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulamasıyla da İstanbullulara büyük yarar sağlanacak. IOS ve Android marketlerden ücretsiz şekilde indirilebilen uygulama sayesinde, İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Ayrıca kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alacak. Böylece vatandaşlar, satın alacakları hayvana ait bilgilere uygulama üzerinden de kolaylıkla ulaşabilecekler.