Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2021? Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramında MGN, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat çalışma saatleri

Kurban Bayramında ülke genelinde kargoların çalışma durumu belli oldu. Resmi tatil boyunca işyerlerinin çalışma akıbeti netleşti. Kurban Bayramı'nda en çok kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2021? Bayramda kargolar çalışıyor mu? şeklinde sorular yoğun olarak araştırılıyor. MGN, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargoların Kurban Bayramında çalışma saatleri haberimizde.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Tüm kargoların bayramlarda çalışma saatleri farklıdır. Peki kargolar Arefe Gününde ve Kurban Bayramında açık olacak mı? İşte kargoların durumları...

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI 2021?

SÜRAT KARGO

Sürat Kargo Arefe Gününde tam gün hizmet verecektir. Kurban Bayramı'nda ise 20'sinden 25'ine kadar kapalı olacak olup, 26'sında ise çalışmaya devam edecektir.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo Arefe Günü'nde tam gün hizmet verecektir. Ancak Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. 24 Temmuz'dan itibaren ise normal işleyişine devam edecektir.

MNG KARGO

MNG Kargo Arefe gününde yarım gün çalışmaktadır. Kurban Bayramı süresince de hizmet vermemektedir.

PTT KARGO

PTT Kargo Arefe gününde 09.00 ile 12.30 saatleri arası hizmet vermektedir. Kurban Bayramında ise 25'ine kadar kapalı olacaktır.

ARAS KARGO

Aras Kargo Arefe günü yarım gün hizmet verecektir. Kurban bayramında ise 26'sına kadar kapalı olacaktır.

UPS KARGO

UPS Kargo Arefe gününde yarım gün çalışacaktır. Kurban Bayramı süresince de hizmet vermemektedir.

KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

SÜRAT KARGO

Sürat Kargo hafta içi 08:30 -18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu da 08:30'dan 14.00'a kadar çalışmaktadır. Pazar kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO

Yurt içi kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu 09.00–16.00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Pazar kapalıdır.

MNG KARGO

MNG Kargo hafta içi 08:30-18:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu da 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar kapalıdır.

PTT KARGO

PTT Kargo hafta içi 8.30- 17.30 saatleri arasında açıktır. Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır. Pazar ise kapalıdır.

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta içi 08.30'dan 18.00'a kadar hizmet vermektedir. Hafta sonu 08.30-13.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar kapalıdır.

UPS KARGO

UPS Kargo hafta içi sabah 09:00'dan akşam 18:00'ya kadar çalışmaktadır. Hafta sonu ise 09:00 – 15:00 saatleri arasında açıktır. Pazar kapalıdır.