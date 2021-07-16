Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2022? Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramında MGN, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat çalışma saatleri

Kurban Bayramında ülke genelindeki kargoların çalışma durumu araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda en çok kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2022? Bayramda kargolar çalışıyor mu? şeklinde sorular yoğun olarak araştırılıyor. MGN, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat kargoların Kurban Bayramında çalışma saatleri haberimizde.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Tüm kargoların bayramlarda çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Peki, kargolar Arefe Gününde ve Kurban Bayramında açık olacak mı? İşte kargoların durumları...

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI 2022?

SÜRAT KARGO

Geçtiğimiz yıl Sürat Kargo Arefe Gününde tam gün hizmet verdi. Kurban Bayramı'nda ise 20'sinden 25'ine kadar kapalı olup, 26'sında ise çalışmaya devam etti. Bu yıl ise nasıl bir politika izleyeceği bilinmiyor.

YURTİÇİ KARGO

2021 yılında Yurtiçi Kargo Arefe Günü'nde tam gün hizmet vermiştir. Ancak Kurban Bayramı süresince kapalı olmuştur. 24 Temmuz'dan itibaren ise normal işleyişine devam etmiştir. Bu yıl ise tatil günleri henüz belli değildir.

MNG KARGO

Geçen yıl MNG Kargo Arefe gününde yarım gün çalışmıştır. Kurban Bayramı süresince de hizmet vermemiştir. Bu yıl arefe günü ve bayram dönemi için henüz bir açıklama yapmadılar.

PTT KARGO

PTT Kargo geçen yıl arefe gününde 09.00 ile 12.30 saatleri arası hizmet vermiştir. Kurban Bayramında ise ayın 25'ine kadar kapalı kalmıştır. Bu yıl hangi günler tatil olacağı henüz belli olmadı.

ARAS KARGO

2021 yılında Aras Kargo Arefe gününde yarım gün hizmet vermiştir. Kurban bayramında ise 26'sına kadar kapalı kalmıştır. Bu yılki tatil günleri an itibariyle açıklanmadı.

UPS KARGO

Geçen yıl UPS Kargo Arefe gününde yarım gün çalışmıştır. Kurban Bayramı boyunca da hizmet vermemiştir. Bu yıl da benzer bir politika izleyeceği düşünülüyor.

KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

SÜRAT KARGO

Sürat Kargo hafta içi 08:30 -18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu da 08:30'dan 14.00'a kadar çalışmaktadır. Pazar kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO

Yurt içi kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu 09.00–16.00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Pazar kapalıdır.

MNG KARGO

MNG Kargo hafta içi 08:30-18:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu da 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar kapalıdır.

PTT KARGO

PTT Kargo hafta içi 8.30- 17.30 saatleri arasında açıktır. Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır. Pazar ise kapalıdır.

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta içi 08.30'dan 18.00'a kadar hizmet vermektedir. Hafta sonu 08.30-13.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar kapalıdır.

UPS KARGO

UPS Kargo hafta içi sabah 09:00'dan akşam 18:00'ya kadar çalışmaktadır. Hafta sonu ise 09:00 – 15:00 saatleri arasında açıktır. Pazar kapalıdır.