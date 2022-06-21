Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

Kurban Bayramına sayılı günler kala günler kala şehir dışına çıkacak olan yolcular yol ücretlerini ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Köprü ve oto yolların ücretli olup olmadığını öğrenmek isteyenler vatandaşlar "Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak?" sorularını merak ederek cevap aramaya başladılar. Biz de haberimizde merak edilen sorulara cevap verdik...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI 2022?

Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği haberle köprü ve otoyol geçitleri ücretsiz olmuştu.

Bu sene Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDAVA OLACAK 2022?

Geçtiğimiz sene bayramda otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişleri ücretsiz olmuştu.

Bu sene merak edilen sorularla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.