Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı, kapalı mı 2022? Poliklinikler, acil servis hizmet veriyor mu, çalışıyor mu?Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçti! Başkan Ali Koç olduSüper Loto sonuçları 21 Haziran 2022 Salı | 21.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıElinizi bile sürmeyin! Gözde çıkan arpacık için evde çözüm önerileri"Diziler beni sarmıyor, ben filmciyim" diyenler için, heyecanlı ve etkileyici sahneleriyle tekrar tekrar izlenesi film önerileri!Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Burcu Özberk'le yakıştırılan oyuncunun gerçek aşkı bakın kimmiş!İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında?Gelinim Mutfakta 21 Haziran 2022 Salı puan durumu | 21 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı'nda bedava mı, ücretsiz mi 2022?Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

Kurban bayramına günler kala vatandaşlar "Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak?" sorularını araştırmaya başladı. işte detaylar...

Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

Kurban Bayramına sayılı günler kala günler kala şehir dışına çıkacak olan yolcular yol ücretlerini ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Köprü ve oto yolların ücretli olup olmadığını öğrenmek isteyenler vatandaşlar "Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak?" sorularını merak ederek cevap aramaya başladılar. Biz de haberimizde merak edilen sorulara cevap verdik...

Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI 2022?

Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği haberle köprü ve otoyol geçitleri ücretsiz olmuştu.

Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

Bu sene Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDAVA OLACAK 2022? 

Geçtiğimiz sene bayramda otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişleri ücretsiz olmuştu.

Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

Bu sene merak edilen sorularla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 

Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı 2022? Hangi köprüler ve otoyollar bedava olacak 2022?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT