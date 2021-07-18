Kurban Bayramı'nda kuaför ve berberler açık mı 2021? Arefe günü kuaför ve berberler çalışıyor mu 2021?

Bu yıl bayram izni 9 gün oldu. kuaföre ve berberlerde işi olan milyonlarca kişi Arefe günü ile birlikte 9 günlük bayramda açık olan yerleri araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı'nda kuaföre ve berberler açık mı 2021? Arefe günü kuaföre ve berberler çalışıyor mu 2021? İşte gündem olan soruların detaylı cevapları...

KURBAN BAYRAMI'NDA KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI 2021?

Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak. Arefe ise 19 Temmuz günü idrak edilecek. Kuaföre ve berberler, Kurban Bayramının resmi tatil olması dolayısıyla 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ KUAFÖR VE BERBERLER ÇALIŞIYOR MU 2021?

Kuaföre ve berberler Arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi saat 24.00’a kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlı sayıda müşterinin alındığı dükkanlara gelinmeden önce mutlaka randevu alınması gerekiyor.

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