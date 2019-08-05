Kurban Bayram’ında mağazaların derece yapması bekleniyor

Oğuz Isıgöllü: Bayramda ziyaretçi sayımız yüzde 100 artıyor

YAKLAŞAN Kurban Bayramı ile alışveriş merkezleri canlanmaya başladı. Bayramdan önce yeni bir festivalle ziyaretçilerine indirimli alışveriş yapma imkanı sunacaklarını ifade eden Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Bayramda günlük ortalama ziyaretçi sayımız yüzde 100 artıyor. Cuma günü başlayacak yeni indirim festivali ile birlikte birçok mağazamız satış rakamlarıyla Türkiye dereceleri yapacak" dedi.

Bayram alışverişi için alışveriş merkezlerini (AVM) tercih eden ziyaretçiler, sektörün canlı kalmasını sağlıyor. Piyasalarda yaşanan durgunluğun önüne yapılan indirim festivalleriyle geçtiklerini anlatan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 4 gün süren İndirimli Alışveriş Festivali hakkında detayları paylaştı. 9 -18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek yeni festivalin ise bayram alışverişine canlılık getireceğini ifade etti.

20 AYRI ÜLKEDEN GELEN ZİYARETÇİ VAR

Yılda yaklaşık olarak 15 milyon ziyaretçi ağırladıklarını kaydeden Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Venezia karma bir proje. 2 bin konut, ofis ve alışveriş merkezinden oluşuyor. Outlet AVM sektörünün en önemlilerinden biriyiz. Yaklaşık 20 ayrı ülkeden gelen ziyaretçimiz var. Ziyaretçilerimizin çeşitliliği ve fazlalığı bizi çok memnun ediyor. Özellikle sektörün kısmen sıkıntıda olduğu dönemlerde biz hep yükseliş trendindeyiz. Geçen yıla göre, her ay yaklaşık yüzde 60 oranında büyüyerek devam ediyoruz" dedi.

1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen İndirimli Alışveriş Festivali'nin de çok hareketli geçtiğini dile getiren Oğuz Isıgöllü, "Outlet olmamız sebebiyle misafirlerimize her zaman indirimli alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Ve sektörü daha da canlandırabilmek için zaman zaman festivaller yapıyoruz. AVM içerisindeki katılımcılar haricinde, dışarıdan da yaklaşık 60 girişimci veya küçük esnaf yer aldı. Ziyaretçi giriş sayılarımıza ise yüzde 20'nin üzerinde katkısı oldu. Cirolara çok daha büyük bir etkisi oldu, bunu ay sonunda daha net ölçümleyeceğiz" diye konuştu.

"BAYRAMDA ZİYARETÇİ SAYIMIZ YÜZDE 100 ARTIYOR"

"İnsanların ucuz alışveriş yapmalarını sağlamak bizi çok memnun ediyor" diyen Oğuz Isıgöllü, bayramdan önce başlayacak yeni festivalle ilgili şunları söyledi:

"Bayram alışverişi bizde çok hareketli geçiyor, çok memnun oluyoruz. Bu festivalden bize gelen talepler ve geri dönüşler doğrultusunda bayram boyunca devam edecek yeni bir indirim festivali planladık. Bayram öncesinde ve bayram günlerinde bizim günlük ortalama ziyaretçi sayımız yüzde 100 artıyor. Günlük ortalama sayımız yaklaşık 40 bin ziyaretçi ama bayram günlerinde 80, 90 veya 100 binleri görüyoruz. Cuma günü başlayacak yeni festival ve arife günü ile birlikte birçok mağazamız satış rakamlarıyla Türkiye dereceleri yapacak. Bunu daha önce de deneyimledik."

"TAKIMLAR VE ŞALLAR ÇOK TALEP GÖRDÜ"

Kendi tasarladığı kıyafetler ile İndirim Festivali'ne katılan Instagram fenomeni Beyza Nur Bahar, "Instagram üzerinden satış yapmaya yeni başladım. Bize böyle bir festivale katılma şansı verildiği için gelip takipçilerime kıyafetleri sunmak istedim. Dolu dolu dört gün geçirdik, çok eğlenceliydi. Sadece benimle tanışmak için gelen takipçilerim bile oldu. Bayram öncesi olduğu için takımlar, abayalar ve şallar çok talep gördü. Getirdiğim ürünlerin birçoğunu da sattım diyebilirim" dedi.

DHA