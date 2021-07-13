Kurban Bayramı'nda marketlerin açık olup almayacağı araştırılıyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda marketler açık mı 2021? Kurban Bayramı'nda marketler kapalı mı? Kaç gün kapalı olacak? sorularına yanıt arıyor. Detayları sizin için derledik...

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI 2021? KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER KAPALI MI? KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

Kurban Bayramı'nda marketlerin faaliyette bulunması beklenirken, bazı market zincirlerinin bayramda belirli süre tatil yapması gündeme gelebilir. Bayramda marketlerin kapalı olacağına dair henüz bir açıklama yapılmazken, Ramazan Bayramı'nda bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verdi. Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yaptı.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi gününün de eklenmesiyle tatilin dokuz gün olacağını duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca tatil süresince kamunun işlettiği köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak.