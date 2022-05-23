Kurban Bayramı'nda neler yapılır madde madde? Kurban Bayramı'nda hangi ibadetler yapılır? Kurban Bayramına haftalar kala vatandaşlar "Kurban Bayramı'nda neler yapılır madde madde? Kurban Bayramı'nda hangi ibadetler yapılır?" sorularına cevap aramaya başladı. Biz de sizin için bu soruları cevaplandırdık. İşte detaylar...

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2022 Kurban Bayramına haftalar kala vatandaşlar merak ettikleri soruları araştırmaya başladılar. Dört gün sürecek olan bayramda bayramda vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar. İbadetler dışında neler yapabileceklerini merak eden vatandaşlar araştırmaya başladılar. Peki Kurban Bayramı'nda neler yapılır madde madde? Kurban Bayramı'nda hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar... KURBAN BAYRAMINDA NELER YAPILIR MADDE MADDE? Kurban Bayramı'nın ilk gününde her bayramda olduğu bayram namazı kılınır Kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlarını keserler. Kurban kesiminde sonra elde edilen etlerin üçte biri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Geri kalan etler ise aile sahiplerine aittir. Kurbandan elde edilen etler, eve ziyarete gelen misafirler için hazırlanır ve ikram edilir. Kurban kesiminden sonra aile büyükleri ziyaret edilir. Ziyarete gidilirken hane halkına çikolata ya kolonya, çocuklara ise şekerlemeler alınır. Mezarlıklar ziyaret edilir. KURBAN BAYRAMINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR? Arefe gününden başlayarak çokça dua edilmeli, tövbe istiğfar duaları okunmalı. Kurban Bayramı'nın ilk günü cemaat ile bayram namazı kılınır. Namazdan sonra kurbanı olanlar kurbanlarını keserler. Arefe günü sabah namazından başlayarak, Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar farz namazın peşinden "teşrik tekbiri" getirilir. Teşrik Tekbiri: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd” şeklindedir.