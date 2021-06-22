Kurban Bayramında neler yapılır maddeler halinde | Kurban Bayramında nereye gidilir? 2021 Kurban Bayramı yaklaşırken bir çok soru için araştırmalar hızlandı. Dört gün sürecek olan dini bayramda vatandaşlar kurban ibadetini gerçekleştirecek. Bir çok vatandaş da Kurban Bayramında yapılabilecekler ile ilgi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte maddeler halinde Kurban Bayramında yapılacaklar listesi.

KURBAN BAYRAMINDA NELER YAPILIR MADDELER HALİNDE?

Kurban Bayramının ilk gününde kurbanlar kesilir. Etler üç eşit parçaya bölünür; üçte biri kurban kesenin akrabalarına verilirken, üçte biri de fakirlere dağıtılır. Son kalan üçte biri ise kurbanı kesenin ailesinde kalır.

Kurban eti ile yemekler yapılarak bayram süresince misafirlere ikram edilir. Tanıdıklar, akrabalar, büyükler ziyaret edilir, çocuklara harçlık, şekerleme veya hediyeler verilir.

KURBAN BAYRAMINDA YASAK OLACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi saat 22.00 ile 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Hafta sonu Pazar günleri de tam gün yasak vardır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran 2021 tarihler kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasına göre yasaklar 1 Temmuz'da kalkacak. Buna göre kurbanda yasak olması beklenmiyor. Ancak salgının seyrine göre yasaklar geri gelebilir. Detaylar geldikçe haberimizde verilecektir.

KURBAN BAYRAMINDA NEREYE GİDİLİR?

Üçağız, Antalya

Anamur, Mersin

Dalyan Köyü, Çanakkale

Adrasan, Antalya

Barhal Köyü, Yusufeli

Hitit Yolu – Hattuşa

Patara, Antalya

İstanbul Turu

Rize Ayder Yaylası

Trabzon Uzungöl

Ordu teleferikler

KURBAN BAYRAMINDA OKUNACAK DUALAR!

Kurban Bayramında okuyabileceğiniz dualar şöyle;

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım

Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Kıldığımız namazları, “Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı”, okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!

Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an'la buluştur Allah'ım!

Bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.



Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle! Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri muhafaza eyle!



Ya Rabbi!

Aziz milletimizi ağır imtihanlardan muhafaza eyle! Fitne ateşiyle bizi tutuşturmak isteyenlere karşı yekvücut olmayı, tek bilek olmayı milletçe hepimize nasip eyle Allah'ım!

Bütün acılara rağmen milletimizin hiçbir ferdini haktan, hukuktan, adaletten, merhametten bir an olsun ayırma! Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme Allah'ım!

Bizleri bütün mazlumların, mağdurların umut bağladığı ülkemize ve tarih boyunca canlarını veren bütün şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere sahip çıkanlardan eyle Allahım!

Ya Rabbi!

Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle!

Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah'ım!

Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah'ım!

Evlatlarımızı ailelerine, vatanına, milletine hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım!

Bu mübarek Bayram hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Şu mübarek Bayram hürmetine; ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, inleyen bir enkaz olmaktan kurtar! Varlık alemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle!

Yeryüzü ve tüm mahlukat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, gençlerin, yaşlıların hasılı bütün mahlukatın hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım!

Kırık kalpleri onarmayı; yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durmayı; aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurmayı lutfeyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Bizleri, günahta ve düşmanlıkta değil; iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle! Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah'ım!

Bizleri, birbirine kin güdenlerden, nefret duyanlardan, buğzedenlerden; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım!

Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Şu mübarek bayram sabahında günahkâr beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah'ım! İmanımızı ve ahdimizi tazelemek muradımız. Sen bahşeyle Allah'ım! Kırdığımız kalpleri onarmak, paraladığımız onurları tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lufteyle Allah'ım!

Allah'ım!

“Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.” diye sana yakaran Hz. İbrahim peygamberin lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, hesabını verebileceğimiz salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım!

Rabbimiz!

Peygamberimizin (s.a.s) dilinden hiç düşürmediği dua ile Sana yalvarıyoruz. “Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa'fu anna”. “Allah'ım! Sen affedicisin. Sen Kerim'sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah'ım!”

Allah'ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile Sana yöneliyoruz. “Rabbena atina fi'd-dünya haseneh, ve fi'l-ahirati haseneh, ve kına azabe'n-nar.” “Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret'te de güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle.”

Yâ Rabbe'l-Âlemîn,

Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle.

Ümmet-i Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdede iken, Senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde, Kelime-i şahadet ki buyurun, diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar