Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar faaliyette olan işletmelerin neler olduğunu merak etmeye başladı. Vatandaşların seyahat tedbirlerini ve araç arızalarını giderecek olan oto tamircilerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramında oto tamirciler açık mı 2021 ? Oto tamirciler çalışıyor mu? İşte yanıtlar..

KURBAN BAYRAMINDA OTO TAMİRCİLER AÇIK MI 2021 ? OTO TAMİRCİLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda oto tamircilerin faaliyette bulunmaması beklenirken, bazı oto tamircilerinin kendi inisiyatifleri doğrultusunda kepenklerini bayramda da açabileceği biliniyor. Kurban Bayram'ında oto tamircilerin kapalı olacağına dair yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi gününün de eklenmesiyle tatilin dokuz gün olacağını duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca tatil süresince kamunun işlettiği köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak.