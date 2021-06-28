Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz mi 2021? İşte Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler...

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban bayramı tatili için hareketlilik başlarken, plan yapanlar da Kurban Bayramında otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Kurban Bayramında ücretsiz otoyollar, köprüler duyuruldu. İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatilinde ücretsiz olacak otoyol ve köprüler ile ilgili bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021

2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayıp 3 Ağustos Pazartesi günü sona ermişti. Bu yıl yani 2021'de ise 20 Temmuz Salı günü başlayıp, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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KURBAN BAYRAMINDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Geçtiğimiz yıl 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç) Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde vatandaşlardan ücret alınmamıştı.

Yine 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz yapılmıştı.

Bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

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KURBAN BAYRAMI ÜCRETSİZ OTOYOLLAR, KÖPRÜLER!

2021 Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kurban Bayramına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak her yıl olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz olması beklenen köprü ve otoyollar şöyle;

*Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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