Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Farklı şehirlerden kargo bekleyenler ya da kargo göndermek isteyenler, PTT'nin Kurban Bayramı'nda hizmet verip vermediğini merak ediyor. Kurban Bayramı’nda PTT açık mı? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları...

KURBAN BAYRAMI'NDA PTT AÇIK MI? PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların hangi günlerde çalıştığı özellikle de Kurban Bayramı'nda hizmet verip vermediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. PTT Kargo şirketi, sadece hafta içi hizmet verirken hafta sonları çalışmıyor.

İnsanlar tarafından çokça merak edilen PTT, henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Kurban Bayramı'nda müşterilerine hizmet vermemesi bekleniyor.

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