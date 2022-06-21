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Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İETT, şehir hatları bedava mı?

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının nasıl hizmet vereceğini merak ediyorlar. Peki Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İETT, şehir hatları bedava mı?

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İETT, şehir hatları bedava mı?

Ramazan Bayramı heyecanının sona ermesinin ardından bu kez Kurban Bayramı heyecanı yaşanacak. Vatandaşlar sabah bayram namazını kıldıktan sonra kurbanlık kesme telaşına ardındansa bayramlaşma telaşına girecek. Bu kapsamda toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek İstanbullu vatandaşlar bedava mı yoksa, ücret ödeyerek mi seyahat edeceklerini araştırmaya başladılar. Bizler de en çok araştırılan Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İETT, şehir hatları bedava mı? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İETT, şehir hatları bedava mı?

KURBAN BAYRAMI’NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı karar doğrultusunda resmi ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermesi yönünde karar alınmıştı. Buna göre vatandaşlar 2022 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarını ücret ödemeden kullanabilecekler. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu olan araçlarda kartlarını okutarak ulaşımlarını sağlayacaklar. Diğer yandan toplu ulaşım araçları hafta sonu tarifesine göre vatandaşlara hizmet verecek. 

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İETT, şehir hatları bedava mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL’DA OTOBÜS, METRO, MARMARAY, İETT, ŞEHİR HATLARI BEDAVA MI?

İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca otobüs, metro, İETT ve şehir hatları bedava olarak vatandaşlara hizmet verecek. Marmaray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olduğu için son kararı bakanlık verecek. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Marmaray, ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu bayramda da Marmaray'ın bedava olarak hizmet vermesi bekleniyor 

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İETT, şehir hatları bedava mı?

Tayfun Altuntaş
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