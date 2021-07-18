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Kurban Bayramı'nda Vergi daireleri çalışıyor mu? Arefe günü vergi daireleri açık mı 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi'nin yarım gün tatil olduğunu açıklamasının ardından Kurban Bayramı'nda Vergi daireleri çalışıyor mu? Arefe günü vergi daireleri açık mı 2021? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Kurban Bayramı'nda Vergi daireleri çalışıyor mu? Arefe günü vergi daireleri açık mı 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı hakkında alınan kararları paylaştı. Erdoğan açıklamasında bu yıl bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Buna göre 19 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın Arefesi idrak edilecek. Arefe günü bir çok resmi kurum yarım gün mesai yapacak. Peki Kurban Bayramı'nda Vergi daireleri çalışıyor mu? Arefe günü vergi daireleri açık mı 2021?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı'nda Vergi daireleri çalışıyor mu? Arefe günü vergi daireleri açık mı 2021?

KURBAN BAYRAMI'NDA VERGİ DAİRELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Vergi dairesi, hafta içi 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Saat 12.30 – 13.30 arasında ise öğle arasıdır. Vergi daireleri bayram tatili dolayısıyla hizmet vermeyecektir.

Kurban Bayramı'nda Vergi daireleri çalışıyor mu? Arefe günü vergi daireleri açık mı 2021?

AREFE GÜNÜ VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI 2021?

Nüfus Müdürlükleri Arefe günü yarım gün açık olacaktır. Vergi Daireleri de devlete bağlı kamu kurumları olduğundan Arefe günü yarım gün çalışacak, bayram tatili boyunca hizmet veremeyecektir. 

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